Сотрудница «Восточного Порта» поднялась на самую высокую гору Европы

В одной из крупнейших стивидорных компаний страны – АО «Восточный Порт» - трудятся не просто высококвалифицированные специалисты, здесь работают разносторонние, целеустремлённые люди, способные на настоящие поступки. Олеся Костерова, одна из таких уникальных людей. Начав заниматься горными восхождениями всего несколько лет назад, в 2019 году Олеся совершила восхождение на Эльбрус, высочайшую гору России и Европы. По возвращению в Приморье она ответила на вопросы корреспондента DEITA.RU.





- Олеся, скажите, какое событие в вашей жизни повлияло на решение – покорить самый высокий «пятитысячник» гор Кавказа?

- Это решение не было спонтанным - мы и раньше с друзьями поднимались на вершины приморских «культовых» сопок – Пидана, Ольховой, Фалазы, Сестры и многих других. Мне нравится такой способ активного отдыха. Ну, а виды родного Приморья, открывающиеся с вершин, просто завораживают и умиротворяют. Плюс ко всему, коллектив у меня на работе, в «Восточном Порту», подобрался спортивный, все занимаются различными видами спорта, а руководство активно поддерживает нас в этом. В глубине души у меня зрело понимание того, что всех этих «маленьких побед» мне не хватает для достижения своей САМОЙ БОЛЬШОЙ цели. Одним словом, Приморья мне стало мало! И когда поступило предложение подняться на Эльбрус, я, не раздумывая, согласилась. Начала выполнять специальные тренировки, причем, тренировалась упорно и регулярно в течении полугода, прекрасно себе отдавая отчёт, какие нагрузки меня ждут при восхождении на гору высотой почти шесть километров.





- Что ещё необходимо было вам освоить, чтобы быть максимально готовой к подъёму на Эльбрус?

- Много времени уделила «освоению матчасти». Читала специализированную литературу, смотрела обучающее видео, изучала опыт других восходителей. Также одной из важных составляющих подготовки стало изучение техники безопасности. На мой взгляд, причина большинства несчастных случаев в горах – это следствие пренебрежения такими правилами. Технику безопасности соблюдать не сложно, но к этому нужно всегда относиться крайне ответственно. А при подготовке к восхождению обязательной частью, помимо лекций, являются снежно-ледовые занятия, на которых нас обучали техникам хождения в «кошках», приёмам самозадержания на склоне при помощи ледоруба в случае срыва и другим навыкам, способным сохранить жизнь и здоровье.





- Как вы с коллегами по группе ориентировались на склонах горы, не боялись потеряться?

- По большому счёту, потеряться можно и на сопках Приморья - и даже не в тайге! Я несколько раз чуть не потерялась на горе Сестра, на Ольховой – бывает такое, что тропинка буквально растворяется у тебя под ногами, и ты не знаешь, куда она делась. В такой ситуации важно сосредоточиться, доверять интуиции и искать метки. Это касается как сопок нашего Приморья, так и больших гор. К счастью, в случае с Эльбрусом у меня всё прошло хорошо, там сложно потеряться в хорошую погоду, тропа одна. А у нас были опытные гиды и отличная погода.





- Как отреагировали четверо ваших дочерей, когда узнали, что вы собираетесь покорять Эльбрус? Что сказали коллеги?

- Дочки разделяют моё увлечение. Часто мы даже ходим все вместе в походы. Хотя, честно признаюсь, решение мамы покорить Эльбрус девочки сначала приняли неоднозначно. В то же время они прекрасно знают, что, если я что-то решила - остановить меня уже практически невозможно. Младшая так вообще обиделась, что я её с собой не беру, потому что все горы Приморья она обошла вместе со мной. Единственное, о чём дочки попросили меня: «Мам, обещай, что ты не пойдёшь на Эверест!». Что касается коллег – они были рады за меня, почти по-семейному меня провожали, поддерживали, помогали в подготовке к восхождению. У нас в «Восточном Порту» так принято. Мне звонили и писали слова поддержки даже в горах Кавказа.





- Что вы чувствовали, когда непосредственно остались один на один с горой Эльбрус?

- Ещё увидев его из самолёта, я поняла, что этот величественный гигант, гордо и одиноко возвышающийся над Кавказским хребтом, не дастся мне просто. А увидев его вершины с подножья, во мне зародилось чувство благоговейного почитания и уважения и понимание того, что успех моего восхождения на самом деле теперь зависит только от него – пустит или нет. Все ожидания и надежды полностью оправдались - это и впрямь оказалось самым грандиозным событием моей жизни, одним из самых впечатляющих. Признаюсь, что от избытка эмоций я много плакала во время восхождения. Может быть, причиной тому отчасти стала «горная болезнь». Немного болела голова, я терялась, было сложно и физически, и с дыханием были проблемы, и с техникой. Но когда всё завершилось успешно, возникло чувство безграничной благодарности и неописуемого восторга.

Олеся Костерова, побывав на вершине Эльбруса, для себя решила, что не собирается останавливаться на достигнутом. Чувство первой большой победы, отмечает она, мотивирует покорять российские, а вероятно, что и мировые горные вершины. Кроме того, уверена Олеся, немалый вклад в её целеустремленность и силу вносит поддержка родных и близких, а также дружного коллектива «Восточного Порта».

Михаил Светлов