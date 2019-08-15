15 Август 2019, 20:00
Сотрудницу банка подозревают в краже крупной суммы
Источник изображения: DEITA.RU
Женщина воспользовалась доступом к счёту клиента, сообщает DEITA.RU.
Прокуратура Ростовской области на своём официальном сайте передаёт о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудницы одного из местных банков в Усть-Донецком районе.
Речь идёт о мошенничестве в крупном размере. Как считают органы следствия, с мая 2018 года по февраль 2019 года подозреваемая, пользуясь доступом к депозиту одного из клиентов, похитила со счёта денежные средства на сумму более 1,6 миллионов рублей.
Как отметили в прокуратуре, в настоящее время по уголовному делу проводится расследование, ход которого взят на контроль.
Дмитрий Шевченко
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