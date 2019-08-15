Женщина воспользовалась доступом к счёту клиента, сообщает DEITA.RU.

Прокуратура Ростовской области на своём официальном сайте передаёт о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудницы одного из местных банков в Усть-Донецком районе.

Речь идёт о мошенничестве в крупном размере. Как считают органы следствия, с мая 2018 года по февраль 2019 года подозреваемая, пользуясь доступом к депозиту одного из клиентов, похитила со счёта денежные средства на сумму более 1,6 миллионов рублей.

Как отметили в прокуратуре, в настоящее время по уголовному делу проводится расследование, ход которого взят на контроль.

Дмитрий Шевченко