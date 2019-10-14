Сотрудник АвтоВАЗа воровал ключи от легендарного авто

На российском автомобильном заводе поймали сотрудника, который похищал ключи от новеньких Lada Granta, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал «Лада.Онлайн», своими действиями мужчина причинял серьезный материальный ущерб АвтоВАЗу, так как приходилось заменять полностью замок. А это не просто вынуть механизм и вставить новый — а изъять замок из всех дверей, в том числе багажника, а также заменить замок зажигания.

Чтобы найти вора, было выставлено круглосуточное наблюдение. В два часа ночи слесарь цеха выбрал новенькую Lada и забрал из нее ключи. В шкафчике работника обнаружили еще несколько связок ключей, а также ручки. Он пояснил, что выносил краденое с завода и продавал.

Слесарь уволен. Возбуждено дело.

Екатерина Брязгунова