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Сотрудник банка увела у клиентов 400 млн
Московские следователи завершили расследование уголовного дело о хищении 400 миллионов рублей у вкладчиков известного банка, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель МВД России.
В ходе следствия удалось выяснить следующее. Девушка работала в одном из отделений банка и оформляла вклады. Она делала договоры, выписывала чек о том, что клиент банка положил в банк определенную сумму, после чего средства оставляла себе, не проводя их через кассу.
За время своей работы девушка похитила 400 миллионов рублей у 457 человек.
Стоит отметить, что злоумышленница длительное время находилась под подпиской о невыезде. Решив избежать наказания, она скрылась и в ноябре 2017-го была объявлена в федеральный розыск. В январе 2018 года ее задержали в Черногории и поместили под стражу.
Екатерина Брязгунова