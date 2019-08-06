Разыскивается злоумышленник, который похитил у россиянки две сотни тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Правоохранительные органы разыскивают мужчину, который представился жительнице Кемерова как сотрудник службы безопасности в банке и обманом лишил ее крупной суммы. Он сообщил ей о якобы попытке несанкционированно списать денежные средства с ее карты и запросил реквизиты и пароль.

Женщина говорит, что была искренне уверена: перед ней действительно сотрудник банка, и доверять ему – можно. При этом о подобных мошенничествах она слышала.

Полиция приступила к поиску злоумышленника, которому теперь грозит срок лишения свободы до пяти лет.

Анастасия Туркова