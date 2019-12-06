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Сотрудник госбанка подрывал курс рубля
Банк России обвинил работника одного из крупных российских банков в манипулировании курсом рубля, сообщает DEITA.RU.
Так, по сообщению с сайта ЦБ, сотрудник крупного банка манипулировал курсом отечественной валюты, благодаря чему у не получалось выводить в связанную с ним компанию ряд средств.
Всего за время работы работник вывел на счет компании около 49 миллионов.
Должность сотрудника позволяла подозреваемому получать деньги на анонимных биржевых торгах с апреля по июнь прошлого года.
Благодаря одной и той же схеме мужчину совместно с определенной компанией манипулировал курсом валют, помогая компании быстро закрывать свои позиции.
«Зафиксировано более 50 подобных сделок, которые привели к значительным отклонениям объема торгов», - отметили в Банке России.
После проверки банк уволил манипулятора с должности. Сейчас делом занимается полиция.
Александра Маслова