telegr wh call

Новости

Собчак рассказала об отношениях с крабовым королем

26 Апрель 2020, 12:15

Сотрудника Минобороны ограбили неизвестные в медицинских масках

26 Апрель 2020, 11:45

Автобусы во Владивостоке начнут ходить чаще

26 Апрель 2020, 11:15

«Без Собчак скучно»: Политолог рассказал о роли Ксении в крабовой войне

26 Апрель 2020, 10:48

Совфед предложил УК следить за гуляющими пенсионерами

26 Апрель 2020, 10:15

Максим Орешкин рассказал о возможности России выйти из кризиса

26 Апрель 2020, 09:45

Печаль Грефа: банки потеряют на кредитных каникулах 160 миллиардов

26 Апрель 2020, 09:15

Синоптики уточнили прогноз на воскресенье

26 Апрель 2020, 08:07

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Сотрудника Минобороны ограбили неизвестные в медицинских масках

маска перчатки коронавирус

Неизвестные связали и избили потерпевшего

Группа неизвестных, скрывших лица под медицинскими масками, напала на коттедж сотрудника Минобороны, который находится в новой Москве, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

По словам местной полиции, в субботу около трех часов ночи трое злоумышленников, скрыв свои лица медицинскими масками, зашли в дом сотрудника Минобороны и, угрожая расправой, связали хозяина дома и его супругу. Затем они похитили порядка тысячи евро, мобильные телефоны, часы и монеты. Ряд СМИ сообщили, что пострадавший был избит – эту информацию подтвердили в местной полиции.

Ранее схожим образом пострадал еще один сотрудник министерства. По словам потерпевшего, неизвестные проникли в дом и унесли деньги и элитный алкоголь на общую сумму более 93 тысяч рублей. 

Читайте также:

Коронавирус проник в Госдуму

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

Пользу создания единой системы контроля за нарушениями ПДД оценил эксперт

Александра Маслова

Популярное

Готовьте койкоместа к 14 мая: Мишустин дал поручение Приморью

Банки будут блокировать счета без объяснения причин

Платошкин: «Россия начнёт продавать вместо нефти золото»

Собчак вступилась за бизнес крабового короля
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...