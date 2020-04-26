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Сотрудника Минобороны ограбили неизвестные в медицинских масках
Неизвестные связали и избили потерпевшего
Группа неизвестных, скрывших лица под медицинскими масками, напала на коттедж сотрудника Минобороны, который находится в новой Москве, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
По словам местной полиции, в субботу около трех часов ночи трое злоумышленников, скрыв свои лица медицинскими масками, зашли в дом сотрудника Минобороны и, угрожая расправой, связали хозяина дома и его супругу. Затем они похитили порядка тысячи евро, мобильные телефоны, часы и монеты. Ряд СМИ сообщили, что пострадавший был избит – эту информацию подтвердили в местной полиции.
Ранее схожим образом пострадал еще один сотрудник министерства. По словам потерпевшего, неизвестные проникли в дом и унесли деньги и элитный алкоголь на общую сумму более 93 тысяч рублей.