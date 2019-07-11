Чиновнику не простили грубый проступок, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Издание рассказало об увольнение директора одной из подшефных структур Росстата после того, как в публичный доступ были выложены данные о городовой инфляции в России. Как оказалось, данная информация должна была получить распространение позже.

Наказание за то, что она стала известна раньше положенного срока, по всей видимости, возложили на руководителя Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгения Сычева, которому пришлось покинуть свой пост после инцидента.

Соответствующее распоряжение об увольнении чиновника подписал министр экономического развития Максим Орешкин.

Сообщается, что вина именно этого чиновника была доказана после проведения служебной проверки.

Дмитрий Шевченко