Руководство препятствовало оформлению пенсий сотрудникам ГИБДД, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU». Инцидент произошел в Екатеринбурге.

Один из пострадавших от произвола работников ведомства написал об этом в интернете. Срок для льготной выслуги не желают считать по указанию командира полка. В ведомстве разводят руками и говорят, что работать в таком случае станет некому.

Однако, ГУ МВД Свердловской области признавать возможность таких поступков отказываются. Они предположили, что автор встал не с той ноги, потому что тем, кто патрулирует дороги, льготы обязаны предоставлять. Никто не сможет отменить их, убеждает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Но источник в екатеринбургском отделении ГИБДД передает, что автор сообщения прав, и на пенсии люди уходят с боем. Подразделение на тридцать процентов не укомплектовано. Местные полицейские иронично добавляют, что скоро им придется платить за выход на работу, использование служебного транспорта и ЖХК в кабинетах.

Анастасия Туркова