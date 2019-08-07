Стражам порядка солидно увеличили величину надбавки, сообщает DEITA.RU.

С 7 августа сотрудники Росгвардии в Крыму и Севастополе начнут получать зарплату на 65% больше суммы своих прежних окладов. С этого дня вступает с силу решение правительства о соответствующем увеличении.

Сообщается, что данные надбавки будут выплачиваться одновременно с ежемесячным окладом. Напомним, что денежные бонусы за особые условия получают сотрудники МВД и Росгвардии, которые имеют специальные звания полиции.

Так, например, 65% надбавку получают сотрудники ОВД в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и области.

Надбавки до 80% к окладу положены тем, кто служит в центральных аппаратах МВЖ и Росгвардии.

Дмитрий Шевченко