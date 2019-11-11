Сотрудникам судоверфи «Звезда» вручили ключи от новых квартир

У работников Судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне настоящий праздник - руководство предприятия вручило сотрудникам ключи от новеньких квартир, сообщает DEITA.RU.

Судостроительный комплекс «Звезда» известен на всю Россию, глава государства Владимир Путин не раз посещал предприятие с личным визитом.

На данный момент на судостроительном комплексе работает 3000 сотрудников. Руководство компании заинтересовано в комфортных условиях работы и проживания собственных работников, поэтому активно занимается строительством собственного жилого микрорайона.

В минувшую субботу в торжественной обстановке генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко вручил ключи от 144 квартир в четырёх новых домах.





«Иметь свой дом очень важно. Когда идешь с работы, хочется прийти в свою квартиру, где будет, надеюсь, скоро пахнуть вкусными пирожками, а вечерами семьи будут собираться за большим столом. Мы строим много жилья, это микрорайоны Парковый, Садовый, шестой вторая очередь. Уверен, что строительство современного жилья внесет в городской округ Большой Камень новую современную инфраструктуру», - отметил Сергей Иванович.

На судостроительном комплексе задействовано много сотрудников, в том числе из других регионов России. Семья Владимира Суханова и Светланы Дергуновой специально прибыла из Крыма в Большой Камень для работы на судоверфи. Несмотря на то, что Светлана Дергунова совсем недавно заняла должность начальника планово-распределительного бюро сдаточно-монтажного цеха ССК «Звезда», ключи от трёхкомнатной квартиры достались и её семье.

«Перспективная верфь, мы увидели, что будет достаточно интересно тут работать, решились, собрались и приехали. Жильё, конечно, было нужно. На ССК работаю с июня этого года, но, тем не менее, событие не становится менее значимым», - смеётся Светлана.

Две дочки довольны новой большой жилплощадью, а старшая Мила уже прикидывает, как оформит собственную комнату.

Среди счастливых обладателей квартиры оказался и Вигнеш Рави, специалист из Индии – в Россию он приехал учиться на судостроителя. Молодой человек устроился на предприятие два месяца назад, и уже совсем скоро обустроится в новой квартире. Как отмечает Вигнеш, коллеги всегда настроены к нему дружелюбно, чего не скажешь о суровой приморской погоде.

«Очень холодно здесь! Мне посоветовали устроиться на верфь, сейчас я работаю инженером-конструктором. Мне нравится, работа хорошая, интересная, люди добрые, всегда помогут и подскажут, если что-то не пойму», - поделился Вигнеш Рави.

Кроме непосредственно сотрудников ССК «Звезда», ключи от квартиры вручили и сотрудникам подведомственных организаций. Так, фельдшер медицинской организации, обслуживающей специалистов судоверфи, совсем скоро переедет в новую квартиру.

Жилье уже оборудовано всем необходимым для комфортной жизни. Сантехника, мебель, бытовая техника и даже жалюзи - всё готово для въезда новосёлов. В шаговой доступности от нового микрорайона расположены детский садик и школа.

ССК «Звезда» обеспечивает сотрудников жильём ещё с 2016 года. Три года назад был введён в эксплуатацию первый многоквартирный дом, годом позже новосёлы заселились и во второй. В планах у руководства предприятия к 2024 году обеспечить всех сотрудников жильём, а это ни много ни мало - более 5000 квартир.

Софья Корф