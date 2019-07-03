Сотрудники филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» приняли участие в краевом фестивале «Готов к труду и обороне», который прошел среди трудовых коллективов Хабаровского края, сообщает DEITA.RU

В мероприятии приняли участие мужчины и женщины 6-й, 7-й и 8-й возрастных ступеней (18-29, 30-39 и 40-49 лет соответственно). В течение дня участники фестиваля выполнили 5 нормативов комплекса ГТО в стрельбе из электронного оружия, беге на короткую дистанцию, подтягивании, отжимании, и наклоне вперед на гимнастической скамье.

По результатам соревнований определены победители и призеры в личном и командном первенстве.

Ирина Игнатенко, специалист 2 категории службы перспективного развития и технологического присоединения, завоевала 3 место в 6-й возрастной ступени. В прошлом году она уже сдавала комплекс ГТО и получила золотой знак. Константин Жданов, заместитель главного инженера по охране труда - начальник службы набрал 302 бала и занял почетное 12 место в суммарном рейтинге фестиваля.

Всероссийский физкультурно -спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» внедряется в России по Указу Президента РФ Владимира Путину с марта 2014 года. Нормы сдают жители страны в возрасте от 6 до 80 лет, имеющие медицинский допуск. На данный момент сотрудники хабаровского филиала готовятся к массовой сдаче норм ГТО в единый день тестирования, который пройдёт в Хабаровске через две недели.