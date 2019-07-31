Очередной этап сдачи нормативов по программе «Готов к труду и обороне» (ГТО) сотрудниками филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» прошел в минувшую субботу на стадионе «Юность» в городе Хабаровск.

Энергетики испытали себя в различных видах спорта: прыжках в длину с места, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, рывке гири весом 16 килограмм, подтягивании, подъеме туловища из положения лежа на спине, наклоне вперед из положения стоя, стрельбе из пневматической винтовки и беге. Прежде чем приступить к сдаче, участники прошли медицинское обследование на допуск к спортивным состязаниям и регистрацию на официальном сайте Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».

На сегодняшний день, на золотой значок отличия ГТО сдали три сотрудника филиала Хабаровские электрические сети»: заместитель главного инженера Константин Жданов-Каменский, начальник управления персоналом Ольга Димирова и ведущий юрисконсульт Дарья Дружинина.

Всего в филиале АО ДРСК «Хабаровские электрические сети» сдать нормы ГТО выразили желание 50 сотрудников в разных возрастных категориях. Пройти нормативы и продемонстрировать свою спортивную подготовку они смогут в следующий единый день тестирования, который пройдёт в Хабаровске 10 августа в рамках физкультурно-спортивного мероприятия «От знака ГТО к Олимпийским медалям!» посвященного дню физкультурника.

