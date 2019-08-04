Мошенники, желающие обогатиться за чужой счет, умнеют в России не по дням, а по часам, сообщает DEITA.RU.

Несколько жителей Екатеринбурга одновременно пожаловались на звонки мошенников, которые представляются работниками отдела безопасности Сбербанка. Злоумышленники пытаются выведать у потенциальной жертвы номер банковской карты, кодовое слово и наличие денег на лицевом счете.

По словам Дины, которая рассказала свою историю в паблик «Яндекс.район», ей звонили сразу с трех номеров, один из которых городской. Звонившие уверяют, что являются представителями службы безопасности и интересуются, была ли только что проведена операция по банковской карте. Звонившие просили назвать номера карты и договора, а также кодовое слово. Дина заверила, что отказалась давать указанные данные и пообещала позвонить по номеру 900.

Отмечается, что с подобной ситуацией столкнулись и другие жители города на Урале.

В главном банке страны неоднократно обращали внимание клиентов на участившиеся случаи мошенничества. Аферисты пытаются выяснить данные клиентов и обчистить карты. При этом в Сбербанке уточнили, что любая сомнительная операция по банковской карте блокируется автоматически. После блокировки сотрудники банка не звонят клиентам для выяснения ситуации.

Екатерина Брязгунова