31 июля работники Администрации ООО «Газпром трансгаз Томск» приняли участие в традиционной акции по безвозмездной сдаче крови.

Компания ООО «Газпром трансгаз Томск» уже девять лет реализует данный проект, став с 2011 года партнером Минздрава России и ФМБА России по программе развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов. Ежегодно около 1400 работников компании сдают кровь в рамках акции и с каждым годом круг доноров становится шире.

- Уже каждый шестой сотрудник предприятия стал донором. Да, мы не знаем и не видим тех, кому помогаем. Но от этого помощь не становится менее ценной, - отметила начальник медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Томск» Ирина Астапенко.

Сотрудники компании в Томске могли проводить донацию на двух пунктах: в передвижной станции по переливанию крови, установленной возле главного офиса предприятия, и в помещении спорткомплекса «Ермак».

— Компания «Газпром трансгаз Томск» является самым надежным партнером нашего центра, — подчеркнул заведующий отделением заготовки крови ОГБУЗ «Томский региональный центр крови» Сергей Молоков. – Кровь, сданная сегодня Томске, а это не менее 90 литров, после исследований и фракционирования, будет передана в медучреждения области.

Каждый пришедший на акцию работник компании сдал около 450 мл крови. За годы проведения акций за 2011 - 2018 годы работниками компании во всех регионах осуществлено свыше 8 тысяч кроводач. Символично, что в нынешний, девятый год проведения акции, будет преодолена отметка в 9 тысяч. А это – сотни спасенных жизней.

В рамках акции «День донора» газовики сдают кровь не только в Томске, но во всех 25 филиалах компании - в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, новых филиалах компании на проекте МГ «Сила Сибири» - регионах, где ведется реализация Восточной газовой программы.

В 2019 году к традиционной акции компании присоединились газовики Сковородинского ЛПУМГ. Чтобы сдать кровь, сотрудники Сковородинского управления ранним июльским утром на автобусе отправились в город Свободный, преодолев расстояние 500 км. Коллег очень радушно встретили свободненские газововики, которые обеспечили прибывших сладким чаем с печеньем и помогли подготовиться к процедуре сдачи крови.

После проверки анализов, все газовики прошли процедуру регистрации, оформления документов и получили допуск у главного врача-трансфузиолога Амурской области. В течение двух с половиной часов все успешно прошли процедуру сдачи крови, получили символичный нагрудный знак «Я - донор!» и шоколад.

– Наш филиал впервые присоединился к акции по сдаче крови, – говорит Алексей Кукотин, директор Сковородинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». – Стать донором – это очень ответственный шаг и возможность спасти чью-то жизнь. Я думаю, что своим примером мы привлечем внимание не только коллег, но и всех жителей Амурской области и в следующий раз примем участие ещё большим составом.

Из взятого в рамках акции биоматериала в Благовещенске получат эритроцитарную массу, плазму и эритровзвесь. Необходимые для спасения жизней людей компоненты поступят в городские и районные больницы по всей Амурской области.

Аналогичные акции состоятся до конца сентября 2019 года во всех филиалах компании.