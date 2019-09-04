Почтовое отделение пришлось эвакуировать спасателям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на источники. Это была "Почта России".

В городе Белово (Кемеровская область) третьего сентября зафиксирован инцидент: сотрудники центрального отделения испугались посылки, внутри которой что-то завибрировало. Они вызвали спасателей с собаками. Весь персонал и посетители были эвакуированы на улицу.

Позже проверка показала, что внутри был отнюдь не взрывной механизм, а машинка для стрижки волос. Она включилась и вибрировала, говорят в местных экстренных службах.

УФПС области передает, что в настоящее время отделение почты работает по обычному графику.

Анастасия Туркова