Жительница дальневосточной столицы пожаловалась на то, что ее атакуют телефонные аферисты, которые представляются служащими Сбербанка, сообщает DEITA.RU. Об этом гражданка рассказала в паблике revizor_vdk.

«Сначала с телефона ***56-04, а потом, когда усомнились в том, что это сотрудник Сбербанка, предложила позвонить с официального телефона. Перезвонила в итоге с похожего со словами: «Ну что, убедились». Хорошая попытка, но нет. В итоге была послана далеко, бросила трубку. Позвонили в Сбербанк, назвали им эти номера, в кредитной организации подтвердили, что это недобросовестные люди», — поделилась женщина в социальных сетях.

Оказывается, россияне утомились не только от звонков мошенников, называющих себя работниками Сбербанка. Устают граждане и, в первую очередь, жители Владивостока от актуальной информации по городу. «Стоматологии, которые якобы бесплатно представляют гигиену полости рта, центры косметологии, клиники для похудения. Уже скопился огромный чёрный список из этих номеров, а они звонят каждый раз с новых», — жалуются горожане.

Екатерина Брязгунова