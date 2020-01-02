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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Сотрудники «Земли леопарда» открыли охоту на браконьеров

охота

На территории нацпарка «Земля леопарда» в Приморье объявлен режим усиленной охраны. Наученные опытом госинспекторы знают, что именно в период новогодних каникул в браконьерах просыпается неутолимая жажда охоты, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что ежегодно в период с первого января до начала первой в новом году рабочей недели приморские браконьеры открывают незаконную охоту как на копытных обитателей национального парка – косуль, оленей, кабанов и т.д., так и на редких дальневосточных кошек, питающимися копытными – тигра и леопарда.

Особый упор во время рейдов инспекторы совместно с сотрудниками правоохранительных органов делают на обследование юго-западных территорий нацпарка, «облюбованных» незаконными охотниками.

Но и в других частях «Земли леопарда» у сотрудников и полицейских хватает работы. Например, оштрафовать и выгнать отдыхающих, пожелавших отпраздновать Новый год на заповедной земле с мангалом или даже костром. Даже обычная прогулка по территории заповедника без разрешения обязательно приведет к административной ответственности за незаконное проникновение на закрытые для посещения места, охраняемые законом.  

Также большая работа проводится на трассе, проходящей на границе с нацпарком. Инспекторы уже знают, к каким уловкам чаще всего прибегают браконьеры, чтобы поохотиться на животных без захода в сам заповедник.  

Инспекторы отметили, что их арсенала достаточно, чтобы дать отпор даже самым экипированным нарушителям закона.  

Екатерина Цой

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