Судебные приставы смогут наказывать сотрудников банков и коллекторов, которые нарушают процедуру взыскания долгов, сообщает DEITA.RU. Такой закон разрабатывает Минюст России.

Напомним, что сегодня заниматься взысканием долгов с недобросовестных банковских клиентов могут только специально зарегистрированные коллекторские агентства. Надзирают над ними сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Помимо коллекторов, звонить по вопросу долгов могут и сотрудники кредитных организаций.

Однако и те, и другие обязаны требовать жестким правилам. Например, звонки можно совершать с 8 до 22 часов в будние дни и с 9 до 20 часов в выходные и праздничные дни. При этом количество звонков тоже строго ограничено, а манера общения должна быть уважительной.

Сегодня получилась следующая ситуация. Если за коллекторами пристально наблюдают, то за сотрудниками банков нет. Именно на них была возложена функция по психологическому давлению, угрозам и другим не очень деликатным методам выбивания долгов.

В связи с этим, как пишет РГ, было принято решение распространить действия статьи КоАП и на тех, кто трудится в банке.

Екатерина Брязгунова