Гаишники будут отвечать за работу с детьми, сообщает DEITA.RU со ссылкой на КП.

Инспекторы дорожного движения могут стать обязательной частью комиссий, которые занимаются проверкой учебных заведений в преддверии начала учебного года.

О возможном нововведении изданию рассказал представитель ГАИ Сергей Хранцкевич. По его словам, инициатором пополнения состава комиссий стало само ведомство.

Хранцкевич также отметил, что безопасность детей во многом зависит от степени подготовки учебных заведений. В частности, они должны располагать детскими транспортными площадками, а также методичками по ПДД.

Дмитрий Шевченко