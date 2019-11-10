Сотрудников Пенсионного фонда хотят оставить без выходных

Пенсионный фонд хотят перевести на семидневную рабочую неделю, сообщает DEITA.RU. Такое предложение направлено главе Пермского края Максиму Решетникову от народного избранника Олега Постникова.

По мнению депутата, сотрудники Пенсионного фонда, а также налоговой инспекции, управления судебных приставов и миграционной службы должны работать пятидневную рабочую неделю с плавающими выходными. То есть, граждане должны иметь возможность посетить указанные ведомства в любое время, в том числе и в субботу, и в воскресенье.

Постников обратил внимание на то, что данная мера позволит повысить эффективность труда, так как людям не придется отпрашиваться с работы для посещения указанных ведомств.

URA.RU отмечает, что на данный момент в администрации Прикамья еще не прокомментировали данное письмо.

Екатерина Брязгунова