Сотрудников судостроительного завода разгоняют

Предприятие не имеет гособоронзаказа, поэтому отпускает часть сотрудников в свободное плавание, сообщает DEITA.RU.



Представитель профсоюза ДВЗ «Звезда» в Большом Камне Ольга Скрипко рассказала журналистам о последних изменениях на предприятии. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по словам Скрипко, часть сотрудников, которых ранее перевели на неполную рабочую неделю, пригласили трудиться вновь с понедельника по пятницу. В профсоюзе считают, что помогли письма депутатам Госдумы и лично главе Минобороны Сергею Шойгу.

Однако восстанавливать нормальную работу в ДВЗ готовы не со всеми сотрудниками. Так, Скрипко рассказала, что сразу три цеха электриков переходят на работу на соседнее предприятие – ССК «Звезда». Там пообещали, по словам представителя заводского профсоюза, принять всех.

Ранее сообщалось о том, что работники ДВЗ "Звезда" собирались на массовый митинг в начале октября. Однако вместо протеста собрание превратили в пляски с матрешками.

Елена Миронова