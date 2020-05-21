Совбез: Экстремисты разгулялись на карантине

Совет Безопасности отметил рост числа экстремистских преступлений, связанных с эпидемиологической ситуацией в России и мире, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Интерфакс», зам секретаря Совбеза Александр Гребенкин сообщил о том, что из-за сложной социальной и экономической обстановке в стране число экстремистских преступлений выросло практически на треть по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. При исследовании учитывалась статистика с января по апрель.

Чаще всего к экстремизму призывают в интернете, сообщил представитель Совбеза.

- Кроме того, выросло и число насильственных преступлений, совершенных на почве ненависти по идеологической, национальной, расовой или религиозной причинам, - подчеркнул Гребенкин.

Также он добавил, что в последнее время зафиксирован рост опасной пропаганды экстремистского направления в молодежной среде.

По словам Александра Гребенкина, уже разрабатываются новые меры противодействия подобным опасным тенденциям в стране. В частности, это отражено в новой редакции Стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года.