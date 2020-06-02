Совет Федерации одобрил закон о едином реестре россиян

Есть опасения, что клондайк информации может быть использован против граждан

Сегодня, 2 июня, на пленарном заседании Совета Федерации был одобрен закон о едином информационном реестре граждан России. Согласно проекту, госорганы получат эталонную запись, содержащую все ключевые данные человека, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объясняют эту инициативу в Госдуме, реестр будет создан для того, чтобы людям не было нужды по несколько раз отправлять одни и те же данные в различные госорганы. Все структуры смогут получат информацию о каждом человеке из единого списка. В него войдут ИНН, СНИЛС, ФИО и некоторые другие ключевые данные и документы.

Зампред конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова разъяснила, что информация о номере телефона, атнропометрическим данным и прочим медицинским показателям в реестр вноситься не будет. Разработкой системы занималось бывшее ведомство премьера Михаила Мишустина - ФНС, чьим главным достоинством является полная цифровизация процесса деятельности.

Заместитель главы ФНС России Виталий Колесников в интервью «Парламентской газете» также уверяет, что россиянам не о чем беспокоиться. В «эталонную запись» не будут вписывать данные об уплате либо неуплате налогов гражданином. Для защиты информации применят двухуровневую верификацию.

Между тем, генерал ФСБ Александр Михайлов в интервью Regnum выражал серьезные опасения по поводу не только самой системы, но и реакции общества на ее создание.

Он отметил, что народ находится в состоянии «повышенной возбудимости», и принимать решение о тотальном контроле данных граждан нецелесообразно без масштабного обсуждения с общественностью.

По его мнению, систему не смогут защитить от взлома на сто процентов, и данные о любом человек могут появится как в руках криминалитета, так и иностранных спецслужб. Единый регистр россиян Михайлов считает «клондайком» для тех, кто захочет использовать информацию против человека.