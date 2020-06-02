Новости
Почему нельзя до упора выворачивать колеса и уходить
3 Июнь 2020, 01:15
Мишустин пообещал россиянам рост зарплат
3 Июнь 2020, 00:30
Привитые дети реже болеют коронавирусом
3 Июнь 2020, 00:15
Школы не будут разлучать первоклашек со старшими братьями и сестрами
2 Июнь 2020, 23:15
На счета россиян переведут сотни миллиардов
2 Июнь 2020, 23:00
Все ограничения в России снимут только через год
2 Июнь 2020, 22:45
Решение Путина насчет 1 июля порадует россиян
2 Июнь 2020, 22:15
Чиновников выпроводят из кабинетов
2 Июнь 2020, 21:31
Совет Федерации одобрил закон о едином реестре россиян
Есть опасения, что клондайк информации может быть использован против граждан
Есть опасения, что клондайк информации может быть использован против граждан
Сегодня, 2 июня, на пленарном заседании Совета Федерации был одобрен закон о едином информационном реестре граждан России. Согласно проекту, госорганы получат эталонную запись, содержащую все ключевые данные человека, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объясняют эту инициативу в Госдуме, реестр будет создан для того, чтобы людям не было нужды по несколько раз отправлять одни и те же данные в различные госорганы. Все структуры смогут получат информацию о каждом человеке из единого списка. В него войдут ИНН, СНИЛС, ФИО и некоторые другие ключевые данные и документы.
Зампред конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова разъяснила, что информация о номере телефона, атнропометрическим данным и прочим медицинским показателям в реестр вноситься не будет. Разработкой системы занималось бывшее ведомство премьера Михаила Мишустина - ФНС, чьим главным достоинством является полная цифровизация процесса деятельности.
Заместитель главы ФНС России Виталий Колесников в интервью «Парламентской газете» также уверяет, что россиянам не о чем беспокоиться. В «эталонную запись» не будут вписывать данные об уплате либо неуплате налогов гражданином. Для защиты информации применят двухуровневую верификацию.
Между тем, генерал ФСБ Александр Михайлов в интервью Regnum выражал серьезные опасения по поводу не только самой системы, но и реакции общества на ее создание.
Он отметил, что народ находится в состоянии «повышенной возбудимости», и принимать решение о тотальном контроле данных граждан нецелесообразно без масштабного обсуждения с общественностью.
По его мнению, систему не смогут защитить от взлома на сто процентов, и данные о любом человек могут появится как в руках криминалитета, так и иностранных спецслужб. Единый регистр россиян Михайлов считает «клондайком» для тех, кто захочет использовать информацию против человека.