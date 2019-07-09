Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.



Как сказал изданию председатель комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко, Ирина Гехт планирует перейти на работу в исполнительную власть Челябинской области. Он назвал это решение логичным, поскольку с такой просьбой к ней обратился губернатор региона.

Тимченко уточнил, что Совет Федерации рассмотрит этот вопрос на заседании уже 10 июля.

Ирина Гехт является заместителем председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с 24 сентября 2014 года.

Дмитрий Шевченко