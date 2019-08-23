Даже совершеннолетние граждане не смогут купить спиртное, сообщает DEITA.RU.



Валерий Рязанский, глава соцкомитета Совета Федерации, выступил за поправки в закон, которые ограничивали бы возраст, с которого в России разрешено продавать алкоголь.

Ранее Минздрав выступил с идеей запрета на продажу алкоголя крепостью выше 16,5% людям младше 21 года. Рязанский считает такую идею абсолютно правильной: в этом возрасте люди уже понимают, что для них вредно.

Против инициативы выступил только Минфин. Однако представитель Совета Федерации отметил, что России нужна здоровая экономика.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят разрешить развозить алкоголь курьерам. Контролировать время продажи можно по чекам от онлайн-касс.

Елена Миронова