telegr wh call

Новости

По итогам 2019 г ДЭК стала одной из крупнейших энергосбытовых компаний России

Новый министр культуры Любимова была совсем не культурным человеком

24 Январь 2020, 16:20

Второй терминал появится у аэропорта Владивосток

24 Январь 2020, 16:00

Факт слива фекалий в ручей в Приморском крае подтвердили чиновники

24 Январь 2020, 15:40

Четыре подпорные стены отремонтируют во Владивостоке

24 Январь 2020, 15:20

Советник «Сколково» развеял мифы о российских стартапах

24 Январь 2020, 15:00

Вагоны с душем и кофе-машинами пойдут из Москвы во Владивосток

24 Январь 2020, 14:40

Александр Ролик вошел в топ спикеров Заксобраний

24 Январь 2020, 14:20

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Советник «Сколково» развеял мифы о российских стартапах

пекка

Советник Председателя Совета Директоров Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен дал интервью ИА DEITA.RU, в котором развеял самые популярные мифы о российских стартапах и поделился своим рецептом успешного бизнеса. 

Перед интервью он провел сессию для участников Open Innovations Startup Tour. В этом году это 10-й тур отправной точкой стал Владивосток, остров Русский ДВФУ. Участникам тура финский инвестор рассказал о своем коктейле успешности для руководителя, об ошибках российских предпринимателей и о своей компании, созданной им в 13 лет. 

Отвечая на вопросы корреспондентов DEITA.RU Пекка Вильякайнен расширил свои ответы и конкретизировал, что в его понимании инвестиции, сколько «науки» необходимо в бизнесе, и что он имел в виду, говоря про копирование лучших идей.

Евгений Черемухин, Иван Крышан

Читайте также:

Минвостокразвития рапортует: Дальний Восток ждет прекрасное будущее

Идея для стартапа: Свежим горным снегом торгует россиянин

Популярная соцсеть согласилась сотрудничать со спецслужбами

Популярное

Подводный город "нашли" Приморье на дне бухты Золотой Рог

Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику

Потерявшим вклады россиянам дадут по 5 млн рублей

Приморская ГИБДД будет искать пьяных водителей
Loading...
Загрузка...
Загрузка...