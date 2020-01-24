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Советник «Сколково» развеял мифы о российских стартапах
Советник Председателя Совета Директоров Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен дал интервью ИА DEITA.RU, в котором развеял самые популярные мифы о российских стартапах и поделился своим рецептом успешного бизнеса.
Перед интервью он провел сессию для участников Open Innovations Startup Tour. В этом году это 10-й тур отправной точкой стал Владивосток, остров Русский ДВФУ. Участникам тура финский инвестор рассказал о своем коктейле успешности для руководителя, об ошибках российских предпринимателей и о своей компании, созданной им в 13 лет.
Отвечая на вопросы корреспондентов DEITA.RU Пекка Вильякайнен расширил свои ответы и конкретизировал, что в его понимании инвестиции, сколько «науки» необходимо в бизнесе, и что он имел в виду, говоря про копирование лучших идей.
Евгений Черемухин, Иван Крышан