Советник «Сколково» развеял мифы о российских стартапах

Советник Председателя Совета Директоров Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен дал интервью ИА DEITA.RU, в котором развеял самые популярные мифы о российских стартапах и поделился своим рецептом успешного бизнеса.

Перед интервью он провел сессию для участников Open Innovations Startup Tour. В этом году это 10-й тур отправной точкой стал Владивосток, остров Русский ДВФУ. Участникам тура финский инвестор рассказал о своем коктейле успешности для руководителя, об ошибках российских предпринимателей и о своей компании, созданной им в 13 лет.

Отвечая на вопросы корреспондентов DEITA.RU Пекка Вильякайнен расширил свои ответы и конкретизировал, что в его понимании инвестиции, сколько «науки» необходимо в бизнесе, и что он имел в виду, говоря про копирование лучших идей.

Евгений Черемухин, Иван Крышан