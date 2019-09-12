Советы для тех, кого бесят спускающиеся колеса

Стало известно, что делать, если колеса автомобиля постоянно спускаются, а видимые повреждения шин не обнаруживаются. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «АвтоВзгляд».

Эксперты предупреждают, что указанные ниже советы облегчат жизнь лишь владельцам авто с бескамерными шинами.

Совет первый: проверьте резину на проколы, порезы и другие повреждения еще раз с помощью мыла и воды. Перекачайте колесо на одну-полторы атмосферы, нанесите на резину мыльный раствор и наблюдайте за появляющимися на поверхности пузырьками. В местах выхода воздуха мыльные пузыри будут расти. Также можно опустить колесо полностью в воду.

Если указанные способы не работают, скорее всего шина «поймала» какой-то мелкий острый предмет, который выпускает воздух только при движении колеса. Найти «нелегала» поможет обычная тряпка – нужно пройтись ей по поверхности колеса до того, как ткань зацепится за что-то острое.

Как только повреждение найдено - нанесите на найденную прореху специальный герметик для покрышек и двигайтесь в сторону ближайшего шиномонтажа. Только там вам помогут реально решить проблему с разгерметизацией колес.

Другие причины спуска шин не связаны с сохранностью резины. Возможно, ваша проблема заключается в дефекте тормозного диска, тогда прокатка в СТО или замена в случае коррозии исправит ситуацию. Если разгерметизировался ниппель, от его замена в ближайшей шиномонтажке также остановит постоянный спуск колес.

Екатерина Цой