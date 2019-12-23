Советы МЧС: Как безопасно установить дома елку

Предновогодняя суета давно стучит в двери россиян, в каждом городе открылись елочные базары, а значит самое время вспомнить правила безопасной установки главного новогоднего украшения - живой или искусственной ели. ИА DEITA.RU передает главные советы от МЧС России.

Во-первых, хочется сразу разрушить миф о том, что натуральная елка более безопасна в плане возгораемости. По словам спасателей, короткое замыкание превратит «настоящую» ель в огромный факел примерно за сорок секунд. Примерно сколько же времени потребуется и для искусственной елки, но она, в отличие от своей «живой» коллеги, в процессе возгорания будет выделять ядовитые вещества и «растекаться» по полу.

«Поэтому при выборе искусственной елки необходимо обратить внимание на те модели, которые имеют противопожарную пропитку. Об этом должно быть сказано на заводской упаковке», - поясняют пожарные.

Независимо от того, какую елку предпочтут установить у себя в квартире россияне, делать это нужно согласно правилам пожарной безопасности, приведенных ниже.

Правило № 1. Вершина елки не должна касаться потолка.

Несмотря на большую любовь россиян к высоким елям, спасатели крайне не рекомендуют покупать для помещения слишком высокое дерево - в идеале расстояние между ее вершиной и потолком должна быть не менее одного метра.

Правило №2. Правильное место для елки - подальше от движения людей

Многие россияне ежегодно делают ошибку, огораживая новогоднюю красавицу от детей, но забывая ограничить доступ к ели для домашних животных.

«Безопаснее всего установить дерево в дальний угол комнаты, чтобы даже самые резкие движения детей и питомцев не повлияли на устойчивость конструкции. Помните, что подставка не должна быть хлипкой и легкой», - отметили в МЧС России.

Кроме того, установленная елка посреди комнаты станет значительной помехой при экстренной эвакуации домочадцев из квартиры или просто будет мешать передвижению из комнаты в комнату, что может привести падению дерева, его воспламенению и, как следствие, пожару с последующей эвакуацией.

Также не рекомендуется устанавливать елку слишком близко к обоям и шторам. Причина все также - риск воспламенения.

Правило № 3. Располагаем дерево как можно дальше от источников тепла и электричества.

Как уже было упомянуто ранее, любая елка, хоть искусственная, хоть «живая», мгновенно вспыхивает при контакте с огнем, а потому дереву не место рядом с розетками, каминами, батареями и газовыми плитами.

Кроме того, желание домочадцев необычно украсить елку в новогоднюю ночь, поставив на ее ветви бенгальские огни в 99,9% процентов случаев закончится пожаром, который будет очень сложно потушить. По этой же причине крайне нежелательно размахивать «мини-фейерверком» близ ели, особенно - если среди ее украшений есть изделия из ваты и бумаги.

«Особенно это касается помещений с натяжным потолком или свисающими вниз украшениями», - отметили спасатели.

Кстати, в МЧС России напомнили, что небольшая настольная елочка украшает комнату не хуже своих больших собратьев, но при этом «малышей» очень удобно убирать на нужную высоту от пола, чтобы маленькие дети не смогли дотянуться до нижних ветвей и случайно сбросить дерево на пол.

Правило № 4. Украшаем елку без фанатизма

Это правило касается гирлянд, которые «питаются» от электричества. Допускается включение в одну розетку не более трех гирлянд одновременно и совершенно недопустимо использование украшений с неисправными блоками питания и другими элементами, связанных с электропитанием. Использовать гирлянды без предохранителей, оставлять включенными украшения на ночь или на несколько часов без присмотра и развешивать их рядом с «дождиками», мишурой и другими легковоспламеняющимися материалами - запрещено т.к. частой причиной пожара в Новый год является замыкание проводки гирлянды с последующим возгоранием.

Как и в случае с искусственной елкой, все украшения для дерева должны быть покрыты огнезащитным составом. Производитель обязан указывать это на упаковке.

Не забывайте проверять прочность крепления елочных игрушек, чтобы они не упали кому-нибудь на голову или не разбились об пол во время праздника.

И помните, что каждое из этих правил было написано по следам пожаров в домах, разгоревшихся в новогоднюю ночь от неосторожно зажженных рядом с деревом бенгальскими огнями и другими огнеопасными предметами.

Екатерина Цой