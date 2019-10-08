Советы МЧС России о том, как подготовить дачу к зиме

Сотрудники МЧС России дали советы дачникам по подготовке частных домов к наступающим холодам и заморозкам. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во-первых, спасатели заявили о необходимости полного обесточивания дач перед длительным отъездом во избежание короткого замыкания и выключения счетчиков с предохранителями.

Второй шаг - вынос из дома всех имеющихся газовых баллонов - не важно, отработанных или полных. Если вывезти их с участка не получается, то лучшим решением будет размещение их как можно дальше от дома.

Легковоспламеняющиеся предметы тоже следует убрать. Если нет возможности забрать с собой, то лучше поставить их подальше от счетчика электроэнергии. Да, даже после того, как он будет выключен.

Также МЧС России настоятельно рекомендует перекрыть линию поставки газа на входе, а не просто выключить газовую печь.

Генеральная уборка участка перед зимними дачными «каникулами» обязательна. На территории дачи необходимо собрать всю траву, листья, выбросить накопившийся мусор, убрать ненужные теплицы и прочие предметы, которые могут стать причиной распространения пламени по участку и к соседям.

«Если вы собираетесь сжигать сухостой и мусор - делать это можно только в металлических емкостях и под бдительным присмотром до полного выгорания. Рядом необходимо иметь бочки с водой, чтобы иметь возможность ликвидировать начинающийся пожар», - напомнили в ведомстве.

Екатерина Цой