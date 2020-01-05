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Советы по выбору алкоголя дали в полиции Приморья

Алкоголь

«АнтиКонтрафакт Алко» стоит на страже здоровья россиян. При помощи данного приложения любой желающий сможет проверить легальность спиртных напитков, сообщает DEITA.RU.

УМВД России по Приморскому краю напоминает жителям региона о культуре пития. Как отмечают в полиции, большинство преступлений, во время которых причиняют вред здоровью и жизни человека совершается во время бытовых ссор, которые происходят во время застолья с алкоголем. Поэтому полиция региона рекомендует соблюдать меру при употреблении спиртного.

Кроме того, важно помнить и о качестве горячительных напитков. В новогодние праздники активизируются нелегальные точки продаж алкоголя. Приобретать спиртное нужно в лицензированных магазинах. Не следует забывать и о цене напитков. Так, согласно законодательству, водка не может стоит менее 205 рублей, а шампанское – менее 165 рублей.

При покупке на бутылке не должно быть дефектов, таких как протекания, отклеивающаяся этикетка или акцизная марка. На чеке должен быть напечатан специальный QR-код.

Кроме того, абсолютно бесплатно любой желающий может проверить легальность спиртного напитка, установив на смартфон приложение «АнтиКонтрафакт Алко».

Софья Корф

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