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Советы по выбору алкоголя дали в полиции Приморья
«АнтиКонтрафакт Алко» стоит на страже здоровья россиян. При помощи данного приложения любой желающий сможет проверить легальность спиртных напитков, сообщает DEITA.RU.
УМВД России по Приморскому краю напоминает жителям региона о культуре пития. Как отмечают в полиции, большинство преступлений, во время которых причиняют вред здоровью и жизни человека совершается во время бытовых ссор, которые происходят во время застолья с алкоголем. Поэтому полиция региона рекомендует соблюдать меру при употреблении спиртного.
Кроме того, важно помнить и о качестве горячительных напитков. В новогодние праздники активизируются нелегальные точки продаж алкоголя. Приобретать спиртное нужно в лицензированных магазинах. Не следует забывать и о цене напитков. Так, согласно законодательству, водка не может стоит менее 205 рублей, а шампанское – менее 165 рублей.
При покупке на бутылке не должно быть дефектов, таких как протекания, отклеивающаяся этикетка или акцизная марка. На чеке должен быть напечатан специальный QR-код.
Кроме того, абсолютно бесплатно любой желающий может проверить легальность спиртного напитка, установив на смартфон приложение «АнтиКонтрафакт Алко».
Софья Корф