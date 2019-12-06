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Совфед: Может появиться единая схема учительских зарплат

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Совфед считает, что зарплату педагогический состав должен получать по единой схеме вне зависимости от региона, сообщает DEITA.RU.

На сегодняшний день в каждой школе, лицее и так далее система оплаты труда формируется учредителем. В средних государственных школах такую схему чаще всего составляет муниципалитет.

«Сегодня  в России нет единой системы оплаты работы учителей, поэтому в разных регионах и городах заработок педсостава может отличаться в разы», - поясняют авторы инициативы.

Разница действительно велика – согласно данным Росстата, на Чукотке учитель получает в среднем 99 тысяч, а в Северной Осетии – только 21 тысячу рублей.

«Такие дела совершенно недопустимы, поскольку все учителя работают по единому образовательному стандарту, и оплачиваться должна по единым принципам», - считают сенаторы.

 

Александра Маслова

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