Новости
ФСБ проводит обыски в администрации Приморья
6 Декабрь 2019, 20:35
С ценами на бензин в России произошло необъяснимое
6 Декабрь 2019, 20:15
Врачи рассказали, почему зимой надо сбрить бороду
6 Декабрь 2019, 20:00
Совфед: Может появиться единая схема учительских зарплат
6 Декабрь 2019, 19:45
Пассажиров с животными не пустят в плацкарт
6 Декабрь 2019, 19:30
Кубай рассказал, чего ждать от погоды в выходные
6 Декабрь 2019, 19:15
Лесную экономику Дальнего Востока рушит торговая война Китая и США
6 Декабрь 2019, 19:00
«Бабы ещё те…» — новый закон о детях возмутил россиян
6 Декабрь 2019, 18:45
Совфед: Может появиться единая схема учительских зарплат
Совфед считает, что зарплату педагогический состав должен получать по единой схеме вне зависимости от региона, сообщает DEITA.RU.
На сегодняшний день в каждой школе, лицее и так далее система оплаты труда формируется учредителем. В средних государственных школах такую схему чаще всего составляет муниципалитет.
«Сегодня в России нет единой системы оплаты работы учителей, поэтому в разных регионах и городах заработок педсостава может отличаться в разы», - поясняют авторы инициативы.
Разница действительно велика – согласно данным Росстата, на Чукотке учитель получает в среднем 99 тысяч, а в Северной Осетии – только 21 тысячу рублей.
«Такие дела совершенно недопустимы, поскольку все учителя работают по единому образовательному стандарту, и оплачиваться должна по единым принципам», - считают сенаторы.
Александра Маслова