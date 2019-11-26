Совфед обязал продавцов влезать в телефоны перед продажей

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Правила продажи
гаджетов на российском рынке изменится в следующем году, сообщает DEITA.RU.
Совет Федерации в понедельник, 25 ноября, одобрил закон, принятый Госдумой в трех чтениях. Речь идет о новых правилах продажи гаджетов в России.
Так, с 1 июля 2020 года продавцы будут обязаны предустанавливать на телефоны, планшеты и телевизоры ПО отечественного производства. Какие именно гаджеты будут подвергаться вмешательству, определит правительство. Также правительство составит список необходимых для установки программ.
Также закон предусматривает штрафы: для должностных лиц от 30 до 50 тысяч, для юрлиц до 200 тысяч рублей за неустановку российского ПО.
Елена Миронова