Совфед предложил УК следить за гуляющими пенсионерами

«Гулять по очереди» предложили в Совете Федерации пенсионерам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости».

Как отмечает зампред по социальной политике Валерий Рязанский, управляющие компаний или старшие по подъезду могли бы установить график таких прогулок и следить за его очередностью.

Такая мера, по словам автора предложения, могла бы помочь старшему поколению насладиться «теплыми майскими деньками», сохраняя при этом социальную дистанцию.

Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантинный режим для всех жителей столицы старше 65 лет – выходить на улицу им было запрещено под любым предлогом.

Напомним, что в России подтверждено около 74,5 случаев заболеваемости коронавирусом. Более 6 тысяч человек выздоровело, почти 700 скончалось.