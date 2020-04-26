Новости
Совфед предложил УК следить за гуляющими пенсионерами
26 Апрель 2020, 10:15
Максим Орешкин рассказал о возможности России выйти из кризиса
26 Апрель 2020, 09:45
Печаль Грефа: банки потеряют на кредитных каникулах 160 миллиардов
26 Апрель 2020, 09:15
Синоптики уточнили прогноз на воскресенье
26 Апрель 2020, 08:07
Четырехдневная рабочая неделя вводится в России
26 Апрель 2020, 07:17
Пользу создания единой системы контроля за нарушениями ПДД оценил эксперт
26 Апрель 2020, 06:15
Небоевые потери: коронавирус и алкоголь выкашивают бойцов ВСУ на Донбассе
26 Апрель 2020, 05:19
Россиян призвали отказаться от секса во время пандемии коронавируса
26 Апрель 2020, 04:21
Совфед предложил УК следить за гуляющими пенсионерами
Власти пытаются найти компромиссные решения
«Гулять по очереди» предложили в Совете Федерации пенсионерам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости».
Как отмечает зампред по социальной политике Валерий Рязанский, управляющие компаний или старшие по подъезду могли бы установить график таких прогулок и следить за его очередностью.
Такая мера, по словам автора предложения, могла бы помочь старшему поколению насладиться «теплыми майскими деньками», сохраняя при этом социальную дистанцию.
Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантинный режим для всех жителей столицы старше 65 лет – выходить на улицу им было запрещено под любым предлогом.
Напомним, что в России подтверждено около 74,5 случаев заболеваемости коронавирусом. Более 6 тысяч человек выздоровело, почти 700 скончалось.