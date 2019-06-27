Совфед разрешил выращивать опасные растения для лекарств
В России разрешили выращивать для изготовления обезболивающих опиумный мак и некоторые иные наркосодержащие растения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.
Поставки некоторых необходимых россиянам препаратов в настоящее время идут из стран, вводящих против РФ санкции. В России выращивать наркосодержащие растения запрещалось. Но теперь запрет отменен.
Государственным унитарным предприятиям дадут лицензии на выращивание опийного мака и подобных растений, при этом не переработанные остатки посевов обяжут уничтожать. Использовать их разрешается для производства нужных в ветеринарии наркотических средств или психотропных веществ.
Правительство уточнит, какие из сортов растений разрешить выращивать.
Анастасия Туркова