В России разрешили выращивать для изготовления обезболивающих опиумный мак и некоторые иные наркосодержащие растения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Поставки некоторых необходимых россиянам препаратов в настоящее время идут из стран, вводящих против РФ санкции. В России выращивать наркосодержащие растения запрещалось. Но теперь запрет отменен.

Государственным унитарным предприятиям дадут лицензии на выращивание опийного мака и подобных растений, при этом не переработанные остатки посевов обяжут уничтожать. Использовать их разрешается для производства нужных в ветеринарии наркотических средств или психотропных веществ.

Правительство уточнит, какие из сортов растений разрешить выращивать.

Анастасия Туркова