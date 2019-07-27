Весогабаритный транспорт взвешивать не будут, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Совфед с этой инициативой не согласился, заявив, что некоторые положения закона не согласовали с минтрансом.

Оснащать пункты взвешивания весогабаритного транспорта системами оповещения и смс-информированием о нарушениях – идея, которую нужно согласовать, говорит замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.

Пять миллиардов рублей за год потребуется для введения на дорогах таких пунктов с системами оповещения. Еще пять миллиардов – для федеральных трасс. Откуда будут взяты эти деньги, законодателю никто так и не объяснил.

Анастасия Туркова