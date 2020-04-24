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Совладелец S7: авиа-пассажиров может стать в два раза меньше
Значительное падение показателей пассажирских авиаперевозок предрекает бизнесмен
Владислав Филев, совладелец и председатель совета директоров S7 Group считает, что количество пассажиров в России сократится вдвое после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU.
Владислав Филев предполагает, что количество пассажиров в год может упасть со 120 до 60 миллионов. Авиакомпании, которым удастся устоять в кризис, смогут взять оставшийся пассажиропоток на себя. К тому же подобное сокращение пассажирских авиаперевозок может сказаться в худшую сторону на зарплатах сотрудников.
Владислав Феликсович полагает, что спасти авиакомпании России можно, но стоить это будет порядка четырёхсот миллиардов рублей, поэтому подобной помощи из федерального бюджета ожидать не стоит, пишет портал «Ura.ru».
Касательно международного авиасообщения специалист также сделал предположение – полёты возобновятся в полной мере не ранее, чем через год.