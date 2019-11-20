Современная Горка, которую приготовили Владивостоку, интригует неизвестностью

В театральном Владивостоке очередная премьера - спектакль «Горка». Его на сцене Театра молодёжи ставит команда из Санкт-Петербурга. Премьера состоится 22 и 23 ноября, сообщает DEITA.RU.

О чём спектакль? На пресс-конференции режиссёр спектакля Павел Макаров не стал раскрывать сюжет. Он предложил не загадывать наперед и узнать об этом на премьерном показе. Известно только, что постановка относится к направлению "современный театр".

«Это лучшая пьеса 2018 года, которая с успехом набирает обороты и идёт по всей стране», - отметил Павел Макаров. Он подчеркнул, что спектакль «Горка» во Владивостоке выпускается почти что сразу после премьеры этой пьесы в знаменитом Театре на Таганке. Директор Театра молодёжи Игорь Селезнёв добавил, что по сообщению московских критиков, недавно посетивших Театр молодёжи, параллельно с владивостокским спектаклем над «Горкой» работают ещё четыре театра страны.

По мнению Павла Макарова, постановка будет интересна зрителю ещё и тем, что современную драматургию в Приморье, к сожалению, почти что не ставят. «Кроме, можно сказать, Театра молодёжи», - уточнил он.

На афише спектакля изображены два интригующих своей внешней несовместимостью образа: нежный образ боттичелевской Венеры и брутальной образ красной автомобильной шины.

«Это ассоциативная картина к спектаклю, это не лобовая трансляция, а компиляция смыслов», - ответил на вопрос о том, что означают столь разные образы, художник Егор Пшеничный. Он выразил надежду, что когда люди, идя по городу, видят эту картину (имеется в виду афиша на фасаде Театра Молодёжи), у них рождаются мысли и свои собственные ассоциации.

Надо отметить, что команда, работающая над спектаклем, на пресс-конференции состоявшейся 22 ноября, заинтриговала своим созданием присутствующих журналистов. Так что осталось дождаться премьеры.

Автор пьесы «Горка» - современный драматург Алексей Житковский. Спектакль «Горка» в Театре молодёжи ставится по гранту Министерства культуры РФ «Программа поддержки и развития искусства на Дальнем Востоке».

Режиссер спектакля - Павел Макаров - выпускник ГИТИСа, родом из Владивостока, сейчас живёт и работает в Санкт-Петербурге. Художник-постановщик и художник по костюмам Егор Пшеничный, художник по свету Эмиль Авраменко, композитор Роман Столяр. Это всё команда северной столицы. Хореограф – Татьяна Домовитова (Владивосток).

Ирина Павленко