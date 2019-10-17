Современные методы лечения детей с заболеваниями опорной системы обсудили во Владивостоке

Во Владивостоке на базе краевой клинической больницы номер 1 состоялась встреча медиков, сообщает DEITA.RU. Своим опытом работы с врачами Приморского края поделился руководитель клиники детской хирургии и ортопедии в Санкт-Петербурге, профессор, детский травматолог-ортопед, доктор медицинских наук Александр Мушкин.

Профессор рассказал о деструктивных процессах скелета у детей, которые являются полем для работы сразу нескольких специалистов - педиатров, детских хирургов, ортопедов, фтизиатров и онкологов. Александр Юрьевич благодаря собственному опыту сравнил российские подходы к лечению с мировыми практиками.

«Классическое наше образование построено на нозологическом принципе. Мы знаем симптомы, исходя из симптомов мы выходим на диагноз, и лечим конкретное заболевание. Ничем не удивил. Но удивлю другим - почему весь мир идёт не по пути нозологии, а по пути деления нозологических форм и синдромных форм?», - спрашивает Александр Мушкин.

Далее профессор поясняет различие подходов, объясняя, что мировая практика строится на построении более чем шестидесяти вариантов нозологий и синдромов, характерных для определенного заболевания, из которых отсеиваются наименее вероятные варианты, и рассматриваются самые возможные.

Помимо этого, эксперт рассказал об особо примечательных случаях в своей практической работе. На экране то и дело появлялись всё новые рентгеновские снимки. Для несведущего человека это показалось бы лишь набором странных картинок, однако медики с большим любопытством строили гипотезы о том, какое заболевание представлено на снимке. На рентгене были запечатлены особенно интересные случаи, которые не так просто определить. Александр Мушкин с большим энтузиазмом просвещал собравшихся, проводя беседу в ироничной манере. То и дело в зале слышался смех.

Встреча прошла в режиме живой беседы, медики в числе слушателей активно отвечали на вопросы и приводили примеры из личной практики.

Софья Корф