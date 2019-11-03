«Совсем делать нечего»: россияне в гневе от новых ПДД

Минтранс России переделал Правила дорожного движения: теперь они регулируют езду для ставших модными средств индвидуальной мобильности. Речь идёт не только роликах и самокатах, но также о гироскутерах, сигвеях, моноколёсах и аналогичных устройствах. Исключение по-прежнему составляют велосипеды и инвалидные коляски, сообщает DEITA.RU



Ключевым новшеством в новом проекте правил стало изменение в ПДД самого понятия «пешехода». Теперь это не просто человек не в автомобиле, но строго определённый человек, в определённой ситуации. Достигли этого за счет введения определения СИМ — средства индивидуальной мобильности. Им считается все (или почти все), что помогает передвигаться при помощии электрической или мускульной силы.

Для них — теперь уже НЕпешеходов — вводится ряд условий и преференций на дороге. Так, отныне люди, использующие СИМ, имеют право выезжать на правый край проезжей части. Но только там, где скоростной лимит не превышает 60 км/ч. Да и сами средства мобильности должны быть со звуковыми сигналами, или обязательно на электрическом двигателе (например, электросамокат).

У пользователей соцсетей такие ПДД-новшества вызвали неоднозначную реакцию:

«Понапридумывают же... Кто вообще эти люди, они хоть один день сидели за рулём?...»

«Мне кажется, это хорошая тенденция — разграничивать понятие пешеход от того, кто таковым очевидно не является. Но давать им больше свободы для маневра на проезжей части? Сомневаюсь, что это разумно»

«В Европе для этого есть все условия — размеченные велодорожки, пешеходные зона граничащие с велосипедными и тд. Вы сначала с дорогами разберитесь, а потому правила меняйте..».

Евгений Черемухин