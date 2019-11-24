«Совсем обнаглели» — новый способ нажиться придумали аптеки

Аптека начала продавать лекарственные препараты в кредит. Идея возмутила россиян, о чем они высказались в социальных сетях, сообщает DEITA.RU.

Компания предлагает приобрести лекарства на сумму от трех до 300 тысяч рублей под 23 процента годовых. Как пишет «Коммерсант», аптекарская сеть ожидается, что идея принесет по меньшей мере плюс десять процентов к ежегодной выручке уже в будущем году.

Инициатива возмутила россиян до глубины души. «Не дай боже, ещё и лекарства в кредит брать!», «Позор», «Совсем уже обнаглели... куда катимся...», «Итак всю страну посадили на кредиты, а ещё и лекарства брать, совсем…», «Мало того так лекарства дорогие, да ещё и пустышки… Сама столкнулась», «А ещё и лекарства из мела и в кредит... Такое отношение к населению... Или только перед выборами о нас вспоминают и то не всегда... Сначала… Идея со справками от нарколога не прошло, так теперь берите мел в упаковке в кредит», «Крыша там у всех поехала что ли», «Скоро место на кладбище будем в кредит приобретать. Russia наша, и смешно, и грешно», «Вот только на аптеки и работать будем! Вот бред!» — пишут люди.

Екатерина Брязгунова