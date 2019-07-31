Несколько миллиардов долларов, а именно, 5,2 миллиарда, захотел взыскать с РФ «Нафтогаз». Причина: подачи иска убытки из-за потери активов группы компаний на крымском полуострове, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Группа предприятий "Нафтогаз" в июне связывалась с судом в Гааге. Компании через суд требуют у России возместить убытки.

Дело не будет завершено быстро: решение озвучат к концу 2020 года.

Украинская компания ранее выигрывала иск против Москвы с просьбой взыскивать ущерб от потери крымских активов. Об этом стало известно в марте.

В России в ответ заявили, что в тот разбирательстве Москва участия не принимала, решение суда в Гааге не признает, и что юрисдикции на рассмотрение такого дела у суда нет. РФ, в свою очередь, обратилась в швейцарский Верховный суд с требованием отменить арбитражные решения по подобным искам.

Анастасия Туркова

