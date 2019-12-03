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«Совсем один» - приморцы смеются над строительством моста
Жители Владивостока зафиксировали на видео, как строятся мосты на трассе Владивосток-Хабаровск, сообщает DEITA.RU.
Приморцы, едущие по трассе, ни раз замечали, что мост строит… всего один человек.
«Коротко о том, как проходит строительство так необходимых мостов на трассе Владивосток – Хабаровск», - пишет автор поста.
Комментаторы, проезжающие по этой же трассе, шутят над видео.
«Вчера ехал. Видел его. Один работает», «Может это манекен, раз сидит на одном и том же месте», «Может он его пилит на лом? Вы спросите», «Вся страна в одном ролике».
Несколько комментаторов поддержали предложение о том, что на самом деле рабочий разбирает мост на металлолом, а вовсе не строит его.
Александра Маслова