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«Совсем охамели»: чиновник оплевал россиянина
Чиновник из Ярославской области нахамил управдому и плюнул на него, сообщает ИА DEITA.RU
Конфликт случился между директором «Южного Водоканала» Игорем Кузнецовым и старостой дома, где он проживает. Чиновник был возмущен, что старший по дому неоднократно обвинял его в нарушении самоизоляции.
Более того, по словам Кузнецова, управляющий выгонял детей и семью директора водоканала с детской площадки, назвав их «коронавирусными». Чиновник утверждает: сначала он пытался действовать культурно и не провоцировать, однако староста продолжил гнуть свою линию.
В соцсетях появилась видеозапись перепалки, на кадрах видно, как глава организации плюет на управдома и угрожает на него испражниться, если тот не отстанет от него и его семьи. Кузнецов говорит, что у него лопнуло терпение. Староста позвал полицию и попросил Кузнецова повторить то, что он сказал ранее.
Чиновник не только повторил, но даже увеличил градус словесной ненависти. Действия Игоря Кузнецова проверят органы. Сейчас чиновник с семьей уехал в Ростов-на-Дону.
Между тем, в ситуацию уже вмешался губернатор области Дмитрий Миронов. Глава региона осудил поступок чиновника. По его словам, такие действия порочат всю государственную систему, и вести себя так - непозволительно даже несмотря на провокации.
Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому должностные лица, и в частности чиновники, могут быть серьезно оштрафованы за оскорбление простых людей. Согласно инициативе, при первом нарушении госслужащему грозит до 100 тысяч рублей штрафа и дисквалификация на год. Повторное нарушение карается уже 150 тысячами штрафа.
Однако пока закон не принят, подобные инциденты находятся на «ручном управлении» вне правового поля, и разбираться каждым из них приходится индивидуально.