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«Совсем уже»: ГИБДД штрафуют водителей на новой разметке

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Водителей Владивостока предупреждают о новой «кормушке» нечистых на руку сотрудников ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

В районе торгового центра «Шилка» на улице Шилкинская ночью со среды на четверг, десятого октября, появилась новая автомобильная разметка с островком безопасности в виде треугольника, на который запрещено выезжать. Разумеется, никто и не думал предупреждать столичных автолюбителей об изменениях в схеме движения, а потому рано утром спешащих на работу владивостокцев ждал «сюрприз» в виде потирающих руки в предвкушении «куша на лохах» дорожных полицейских.

«Совсем уже охренели», - сыплют проклятья оштрафованные водители, которые знать не знали, что привычный маршрут возле «Шилки» за несколько часов преобразился до неузнаваемости.

«Никаких знаков, предупреждений - ничего. Стоят себе в сторонке с гаденькой улыбочкой, любуются нашими вытянувшимися лицам и палочкой помахивают мол получайте, гражданин, штраф за нарушение», - пожаловалась местная жительница, которую доблестный гаишник оштрафовал на пятьсот рублей за наезд на «треугольник».      

Кстати, на улице Добровольского в районе бухты Тихая в связи с ежегодными канализационными работами была изменена схема движения автомобилей. Но, как рассказали местные жители, через несколько дней после вступления в силу новых правил транспортного движения, ушлые полицейские убрали дорожные знаки. Таким образом, по мнению приморцев, сотрудники ГИБДД подводят водителей под штрафные санкции, забывая про истинные задачи дорожной полиции.

Екатерина Цой

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