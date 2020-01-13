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«Совсем уже обнаглели»: новая строка расходов появилась в квитанциях ЖКХ

квитанция, документ, документы, ручка

 

С людей стребуют заплатить вознаграждение председателю, сообщает DEITA.RU.

 В соцсетях появилась информация о том, что жителей дома по улице Надибаидзе, 28 во Владивостоке обязали выплатить гонорар председателю ТСЖ – такая строка появилась в квитанциях на оплату услуг ЖКХ. Так и написано: «Вознаграждение председателю». Сумма вроде как символическая, однако если умножить на 355 квартир, находящихся в этом доме, то на выходе получается целая пенсия – 10 650 рублей ежемесячно. Добавим, что дом обслуживается управляющей компанией «Чуркин».

квитанция ЖКХ

Людей это новшество возмутило, ибо своего председателя многие не знают: «Это законно вообще?», «какой председатель, я никого не избирала», «совсем уже обнаглели, просто обдирают», «лучше бы мусор нормально вывозили управляйки, а то только поборы, а работать не хотят».

Однако нашлись и те, кто встал на защиту неизвестного председателя: мол, работа у председателя сложная, попробуйте на своей шкуре. Но большая часть пользователей сходится во мнении, что нужно обратиться в прокуратуру по поводу законности взимания подобных платежей.

Тем временем в краевой жилинспекции DEITA.RU прокомментировали, что если собственники жилья утвердили такое решение, о чем имеется соответствующий протокол собрания жильцов, то это вполне законно. Проголосовать за новую строку в квитанциях ЖКХ должны были не менее 50% жильцов ТСЖ.

Отметим, что правительство Медведева предложил штрафовать за завышение стоимости коммунальных услуг. Соответствующий законопроект намерены внести на рассмотрение в Госдуму в этом году.

Светлана Алеутская 

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