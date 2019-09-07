В СМИ появилась информация о том, что в России хотят ввести налог на бездетность, сообщает DEITA.RU.



С идеей ввести в России очередной налог выступил демограф Юрий Крупнов. Как пишут «Аргументы недели», эксперт уверен, что только так можно быстро поднять рождаемость в стране и улучшить экономическое состояние.

Как пишет издание, демограф считает, что новый налог должен применяться к гражданам, которым исполнилось 18 лет. Если нет детей – платить 100% налога, если есть 1 ребенок – то 50% от ставки – со скидкой. Полностью от налогов освободят лишь многодетные семьи.

Россияне уже успели оценить эту новость по достоинству:

«Совсем уже оборзели»

«Все жду, когда появится налог на воздух»

«То на поездку с попутчиком, то на бездетность – что еще придумают?».

Елена Миронова