«Совсем уже оборзели»: россиян возмутила идея нового налога
В СМИ появилась информация о том, что в России хотят ввести
налог на бездетность, сообщает DEITA.RU.
С идеей ввести в России очередной налог выступил демограф Юрий Крупнов. Как пишут «Аргументы недели», эксперт уверен, что только так можно быстро поднять рождаемость в стране и улучшить экономическое состояние.
Как пишет издание, демограф считает, что новый налог должен применяться к гражданам, которым исполнилось 18 лет. Если нет детей – платить 100% налога, если есть 1 ребенок – то 50% от ставки – со скидкой. Полностью от налогов освободят лишь многодетные семьи.
Россияне уже успели оценить эту новость по достоинству:
«Совсем уже оборзели»
«Все жду, когда появится налог на воздух»
«То на поездку с попутчиком, то на бездетность – что еще придумают?».
Елена Миронова