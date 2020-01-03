«Совсем запретить»: Россияне высказались по поводу инициативы Милонова

Ввести специальные уроки по правильному обращению с пиротехникой предложил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает DEITA.RU. Политик обратился с соответствующим предложением к главе Министерства просвещения Ольге Васильевой. По мнению Виталия Валентиновича, специальные занятия в школах позволят сократить случаи травматизма у детей.



В связи с неправильным обращением с фейерверками, салютами и петардами, среди детей нередки случаи травматизма, которые в отдельных ситуациях даже заканчивались летальным исходом, как сообщает Виталий Милонов, слова которого приводят «РИА новости». Кроме того, нередко школьники наносят вред окружающим. Всё это, по мнению депутат может послужить основанием для введения специальных уроков в школе. Проводить их предлагается в преддверие зимних каникул. Автор инициативы предлагает педагогам и экспертам-пиротехникам не только рассказывать теоретические основы, но и демонстрировать, как правильно нужно запускать фейерверки.

Жители Дальнего Востока выразили своё мнение по поводу данной инициативы.

«Вообще всю пиротехнику, её продажу частным лицам надо запретить продавать. Потому что это опасно. А эти уроки вообще статистику несчастных случаев не изменят», - делится жительница Якутска Ольга Викторовна.

«Запрет был бы идеальным решением. Из-за таких «шутников» моя бабушка несколько лет не слышит на одно ухо, рядом кинули петарду, лопнула барабанная перепонка. Вряд ли запретят, потому что это доходный бизнес. Тогда хотя бы пусть говорят школьникам о последствиях», - рассказала Елена из Биробиджана.

«Я возмущена в том плане, что есть жестокие дети. Представитель фонда по защите животных рассказала, что дети сунули петарду в пасть собаке. Животное сильно пострадало, сейчас всем миром собирают на лечение. Я считаю, конечно, в школе нужна техника безопасности, и вообще нужно запретить покупать детям эту ерунду», - рассказала Ксения из Владивостока.

Так или иначе, продажа пиротехники – это бизнес, где прежде всего зарабатывают деньги. Новогодний период – оживлённая пора продаж салютов и петард, поэтому вряд ли пожелания жителей Дальнего Востока воплотятся в жизнь. Остаётся надеяться, что новые уроки в случае их внедрения в российских школах хоть немного повлияют на печальную статистику.

Софья Корф