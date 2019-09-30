Создание комфортных условий проживания – приоритет для власти Приморья

В ходе плановой поездки в Пожарский район губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что жители края вне зависимости от района проживания должны быть обеспечены хорошими дорогами, развитой коммунальной инфраструктурой, а также детскими и спортивными площадками, сообщает DEITA.RU.

Олег Кожемяко прибыл в небольшое село Верхний Перевал. Глава региона наведался в местную амбулаторию, детский сад и школу, а также пообщался с местными жителями. Селяне сообщили о необходимости возведения новой амбулатории. Губернатор края пообещал взять вопрос на контроль. Помимо этого, Олег Кожемяко сообщил, что в распоряжение амбулатории поселения поступит санитарный транспорт уже в 2020 году.

В школе ремонта требует спортивный зал. Несмотря на то, что капитальная модернизация зала запланирована на 2021 год, косметический ремонт необходимо осуществить до этого момента.

Олег Кожемяко оценил и реализацию программы «1000 дворов» в районе. По данной программе в Пожарском районе будет обустроено 20 дворов и 4 общественные территории. Делегация осмотрела новую спортплощадку и сцену для мероприятий в Верхнем Перевале.

В ходе встречи с главой района, а также дирекцией учреждений образования и медицины, Олег Кожемяко подчеркнул необходимость создания комфортных условий жизни для жителей Пожарского района.

Софья Корф