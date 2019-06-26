Более 40 вопросов рассмотрят депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании приморского парламента, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал перед началом заседания председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, одним из главных вопросов заседания станут изменения в устав Приморского края. Эта законодательная инициатива внесена в краевой парламент губернатором Приморского края и направлена на реформирование системы органов краевой исполнительной власти. Планируется создание правительства Приморского края, которое возглавит губернатор, он же будет определять основные направления его деятельности. Первый вице-губернатор станет председателем краевого правительства. Он организует работу правительства, осуществляет координацию и оперативное руководство его деятельностью, ведет заседания правительства, по поручению губернатора, а также, в случае его отсутствия, подписывает постановления и распоряжения правительства Приморского края и осуществляет иные функции, возложенные законодательством. В состав правительства войдут руководитель аппарата губернатора и правительства Приморского края, заместители председателя правительства, заместители председателя правительства Приморского края – министры, министры.



«На мой взгляд, переход к созданию правительства повысит эффективность работы органов исполнительной власти, ответственность руководителей, создаст дополнительную мотивацию для привлечения высококвалифицированных специалистов», - отметил Александр Ролик.



Рассмотрят депутаты и закон об особо охраняемых территориях, которых сейчас в Приморье более 200. Как считают депутаты, большая часть этих территорий создавалась очень давно, начиная с 70-х годов прошлого века, и соответственно некоторые из них сегодня потеряли свою актуальность.



«О повсеместной ликвидации памятников природы речь не идет. Мы выступаем за то, чтобы дать возможность администрации края оценивать ситуацию по тем или иным охраняемым природным объектам и в случае необходимости принимать изменения», - сказал Александр Ролик.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект о расширении перечня граждан, которые могут получить звание регионального ветерана труда. Он дает возможность большему количеству граждан, которые много лет честно и добросовестно работали на благо нашего края, получить почетное звание "Ветеран труда Приморского края" и воспользоваться мерами социальной поддержки.

Дмитрий Санников